ChatGPT, GPT-5 è ancora lontano. Sam Altman: "le preoccupazioni sono sciocche"

A dispetto delle voci che volevano GPT-5 in arrivo entro fine anno, arriva una secca smentita del co-fondatore e CEO di OpenAI Sam Altman. L’amministratore delegato, parlando ad un evento del MIT, ha affermato che al momento la società non sta sviluppando o addestrando GPT-5.

La risposta è arrivata mentre si parlava della lettera firmata daElon Musk ed altri esperti d’IA che avevano chiesto uno stop allo sviluppo di sistemi d’intelligenza artificiale più potenti di GPT-4 per almeno sei mesi. Altman ha affermato che nella lettera “manca la maggior parte delle sfumature tecniche su dove abbiamo bisogno della pausa” ed ha spiegato che OpenAI non sta attualmente addestrando GPT-5 e “non lo faremo per un pò”, motivo per cui le preoccupazioni “sono un pò sciocche”.

Il giovane amministratore delegato ha poco dopo spiegato che attualmente OpenAI si sta soffermando su altri aspetti oltre a GPT-4, “che penso abbiano tutti i tipi di problemi di sicurezza che è importante affrontare e che sono stati totalmente esclusi dalla lettera”.

Le preoccupazioni degli esperti sono destinate ad aumentare dopo la pubblicazione di ChaosGPT, l’intelligenza artificiale malvagia che si è fatta largo sotto forma di bot che si è prefissa l’obiettivo di distruggere gli umani e l'umanità.