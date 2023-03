ChatGPT sarà in grado di creare video grazie a GPT-4: in arrivo la prossima settimana

A poche ore dall’annuncio dei 100 milioni di utenti raggiunti da Bing con ChatGPT, nel corso dell’evento “AI in Focus - Digital Kickoff” Microsoft ha spiegato che la prossima settimana il Open AI svelerà GPT-4, il nuovo modello linguistico che introdurrà la possibilità di interagire non solo tramite testo ma anche attraverso immagini e suoni.

Non si tratta della prima volta che sul web compaiono notizie di questo tipo, e lo scorso mese a seguito del maxi investimento di Microsoft in OpenAI si era parlato del lancio di un’app mobile per ChatGPT basata proprio sul modello GPT-4 in grado di generare video attraverso i prompt degli utenti.

“Introdurremo GPT-4 la prossima settimana, lì avremo modelli multimodali che offriranno possibilità completamente diverse, ad esempio i video” ha affermato Andreas Braun, CTO di Microsoft Germany, che però non ha diffuso molte informazioni sul tempo necessario per integrare il nuovo modello in Bing Chat.

I vantaggi portati da GPT-4 non si fermeranno alla possibilità di creare video: l’IA sarà anche in grado di generare risposte più veloci e naturali rispetto all’attuale GPT-3.5.

Sempre nella giornata di ieri, su queste pagine abbiamo spiegato il motivo per cui l’arrivo di ChatGPT in Azure rappresenta una novità importante, non solo alla luce della scommessa fatta dalla società americana nel chatbot del momento.