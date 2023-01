ChatGPT ed IA, cresce la sfida: in arrivo anche la risposta dalla Cina

Mentre in occidente continuano ad emergere domande e dubbi su ChatGPT, il gigante cinese di internet Baidu avrebbe in programma di lanciare la propria versione del chatbot già nel corso del 2023.

La notizia è stata riportata da Bloomberg, che sarebbe a conoscenza dei piani della società asiatica. Baidu nello specifico avrebbe intenzione di svelare il suo ChatGPT nel corso del mese di marzo per poi puntarci in maniera importante già da subito.

La stessa fonte infatti riferisce che il tool, che sarebbe ancora senza nome, sarà integrato nei principali servizi di ricerca di Baidu. I dirigenti avrebbero investito molto sul sistema Ernie, uno strumento d’intelligenza artificiale su cui gli ingegneri stanno lavorando da diversi anni e che costituirà la base del ChatGPT cinese.

Nonostante le limitazioni di ChatGPT, il chatbot ha aperto un solco importante nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, oltre che un dibattito tra gli esperti. È notizia di qualche giorno fa che ChatGPT non potrà firmare articoli accademici da pubblicare sulle riviste del settore.

Anche Google è al lavoro sul suo ChatGPT, che potrebbe essere mostrato già nei prossimi mesi in occasione del Google I/O 2023 in programma a primavere. A quanto pare Big G starebbe raddoppiando i suoi sforzi lato IA, al punto che avrebbe richiamato anche i fondatori per una consulenza.