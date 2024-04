ChatGPT: le immagini IA si modificano direttamente in chat con DALL-E

Dopo l'annuncio della futura possibilità di utilizzare ChatGPT senza account, arriva un'altra novità importante per il più noto tra i chatbot di intelligenza artificiale. OpenAI ha infatti implementato la possibilità di modificare le immagini IA direttamente tramite chat.

È in alcuni post di OpenAI su X (ex Twitter), pubblicati a inizio aprile 2024, che si può vedere la funzione in azione all'atto pratico. Per farla breve, adesso gli utenti possono chiedere a ChatGPT di utilizzare DALL-E, l'algoritmo IA che si occupa di questo tipo di operazioni, per modificare le immagini IA generate in precedenza.

Non mancano, inoltre, degli strumenti di editing, che permettono di migliorare il risultato ottenuto da qualsivoglia piattaforma, che si tratti di Web, Android o iOS. Si fa insomma riferimento a delle aggiunte che mirano a semplificare la vita agli utenti, dato che adesso si possono fare richieste "in corsa" a ChatGPT anche in termini di generazione delle immagini (potendo aggiungere elementi visivi al risultato precedente).



Un'altra novità consiste nell'introduzione di suggerimenti IA in campo di generazione delle immagini. Gli utenti possono utilizzare degli appositi pulsanti per seguire quanto consigliato a livello di prompt direttamente dal chatbot. Dai consigli relativi allo stile gotico a quelli legati al synthwave: anche in quei contesti in cui la creatività viene un po' a mancare, ChatGPT e DALL-E cercano ora di "risvegliarla".

Restando in casa OpenAI, di recente abbiamo approfondito un'intervista al CEO Sam Altman. Non si è parlato solamente del futuro dell'intelligenza artificiale, dato che c'è stata anche l'occasione di trattare le più recenti mosse effettuate da Elon Musk.

