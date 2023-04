ChatGPT, indagine anche in Canada. Biden: 'IA siano sicure prima di essere lanciate'

Nel giorno in cui in Italia è in programma l’incontro tra OpenAI ed il Garante per la Privacy, da Oltremanica arrivano delle importanti novità sul futuro di ChatGPT.

Da Ottawa infatti giunge la notizia che il Commissario Federale per la Privacy ha avviato un’indagine su OpenAI a seguito di una denuncia relativa alla “raccolta, utilizzo e divulgazione di informazioni personali senza consenso”. Il Commissario Philippe Dufresne in una dichiarazione ha affermato che l’intelligenza artificiale ed i suoi effetti sulla privacy sono una priorità assolta ed il suo ufficio deve stare al passo con i “rapidi progressi tecnologici”. Contestualmente, nella stessa dichiarazione l’ufficio di Dufresne ha spiegato che non saranno rilasciate ulteriori dettagli fino a quando le indagini non saranno concluse.

Nel frattempo Reuters rilancia anche le dichiarazioni di Joe Biden della giornata di ieri. L’inquilino della Casa Bianca ha dichiarato che bisogna controllare se l’intelligenza artificiale sia pericolosa, ma ha sottolineato che le aziende hanno la responsabilità che i prodotti siano sicuri prima di essere lanciati al pubblico.

Pur riconoscendo le potenzialità dell’IA, che secondo Biden potrebbe aiutare ad affrontare problematiche come il cambiamento climatico ed a trovare cure perle malattie, il Presidente degli USA ha sottolineato che è necessario ed importante affrontare i potenziali rischi per la società, la sicurezza nazionale e l’economia.