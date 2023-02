E se ChatGPT iniziasse a controllare anche il nostro Alexa?

Se da una parte Amazon ha portato Alexa negli hotel e ChatGPT si impone su Bing di Microsoft, il futuro della nostra Smart Home potrebbe dipendere dalla fusione di questi due segmenti, rendendo le IA degli assistenti vocali ancora più avanzate.

Questo traguardo non è poi così difficile da immaginare, se pensiamo che sia Microsoft che Google stanno pianificando di integrare l'IA di OpenAI praticamente ovunque. Tuttavia, la domotica potrebbe beneficiare enormemente dall'implementazione di modelli IA avanzati. A mostrarci come potrebbe andare il prossimo futuro delle case intelligenti è stato Josh.ai, mostrandoci un concept di questa fusione che vada decisamente oltre specifici task e domande preconfezionate.

Nel video che trovate in calce, potrete avere un assaggio del prossimo futuro dei nostri assistenti vocali, in cui potrebbe essere effettivamente possibile non solo dialogare al di fuori dei binari, ma anche effettuare molteplici richieste contemporaneamente, come alzare le tapparelle, spegnere le luci e illustrarci il meteo, tutto evitando grossolani errori di interpretazione e senza doversi ripetere inutilmente.

Il vero potenziale, però, lo dimostra fuori dal seminato, senza comandi espliciti ma venendoci incontro con le sue possibili soluzioni semplicemente interpretando le nostre affermazioni, partendo da un banale "è alquanto buio qui" con successiva accensione delle luci.

È chiaro che le possibilità sono letteralmente infinite, ma ricordate: quello che vedrete nel video è solo un prototipo nelle sue primissime fasi di sviluppo. In attesa di aggiornamenti, potrebbe interessarvi anche scoprire perché ChatGPT ci ha chiesto scusa per essersi sbagliato su Everyeye.