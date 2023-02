ChatGPT meglio di Instagram e TikTok: 100 milioni di utenti attivi in soli due mesi

La curiosità per ChatGPT, il chatbot del momento, è letteralmente alle stelle. Reuters riferisce che il servizio di OpenAI ha raggiunto circa 100 milioni di utenti attivi a Gennaio 2023, a soli due mesi dal lancio.

Si tratta dell’app consumer con la crescita più rapida della storia, secondo una nota della banca d’investimento UBS. Per fare un confronto, TikTok ha impiegato nove mesi per raggiungere lo stesso dato ed Instagram 2,5 anni. È opinione diffusa tra analisti ed esperti del settore che l'impatto di ChatGPT sulla collettività sia destinato ad essere superiore rispetto a quello di qualsiasi altro servizio.

Il ricercatore di UBS, Lloyd Walmsley, osserva come negli ultimi 20 anni non sia nota una crescita più rapida per un’app consumer. I dati provengono dalla società di analisi Similar Web, secondo cui circa 13 milioni di visitatori unici hanno utilizzato ChatGPT a gennaio 2023, raddoppiando i dati di dicembre 2022.

Proprio nella serata di ieri la stessa OpenAI ha annunciato il lancio di ChatGPT Plus, il sistema d’abbonamento a pagamento da 20 Dollari al mese che permette di ottenere una serie di vantaggi in termini d’utilizzo dell’IA. Quest’oggi invece Microsoft ha annunciato l’integrazione di ChatGPT in Microsoft Teams Premum, il nuovo piano d’abbonamento da 7 Dollari al mese che offre una serie di vantaggi.