ChatGPT per iOS si aggiorna: arriva l'integrazione con Siri e l'app Comandi

Da qualche settimana, l’app di ChatGPT per iOS è disponibile anche in Italia. OpenAI nelle ultime ore ha diffuso un importante aggiornamento per il client, che si arricchisce con tante importanti novità per i possessori di iPhone.

L’esperienza di utilizzo, nello specifico, è stata resa più interessante grazie al supporto per Siri e l’applicazione Comandi, ma a migliorare è anche la controparte per iPad.

Particolarmente interessante è l’integrazione con l’app Comandi, che permette di creare prompt ChatGPT personalizzati: ad esempio si può collegare il chatbot ad altre applicazioni per eseguire azioni specifiche. Sicuramente nel corso delle prossime ore arriveranno interessanti tutorial che permetteranno di rendere l’iPhone ancora più smart.

Altrettanto importante è l’arrivo dell’integrazione con Siri, l’assistente vocale di iOS che è sempre al centro di polemiche e critiche per la presunta mancanza di funzionalità intelligenti.

Per quanto concerne invece i miglioramenti alla controparte iPad, invece, ChatGPT offre ora un’esperienza a schermo intero a tutti gli effetti. In precedenza l’applicazione veniva mostrata in versione upscalata partendo da quella per iPhone. Potendo beneficiare degli schermi più grandi di iPad, l’ottimizzazione è importante e permette senza dubbio di utilizzare il chatbot in maniera differente rispetto a quanto fatto fino ad ora.

