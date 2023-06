ChatGPT su iOS ora integra Bing, ma solo se si paga

Importante aggiornamento per l’app di ChatGPT per iOS ed iPadOS. Nel changelog dell’ultima versione del client per iPhone ed iPad, OpenAI evidenzia come sia stata introdotto la funzionalità “Browsing”.

Questa consente agli utenti abbonati a ChatGPT Plus di utilizzarla per generare risposte complete ed approfondimenti aggiornati su eventi ed informazioni che vanno al di fuori dei dati in possesso dal modello multimodale.

Questa aggiunta permetterà, di fatto, di ottenere risultati permettendo al chatbot di attingere anche alle informazioni e le notizie del motore di ricerca targato Microsoft.

Gli utenti interessati non devono solo disporre dell’abbonamento Plus, ma devono anche attivare l’opzione attraverso la sezione “Nuove funzionalità” direttamente dalle impostazioni dell’app: qui è necessario selezionare GPT-4 e “Sfoglia con Bing” nel menù contestuale. Ovviamente, è anche necessario disporre la versione 1.2023.173 del client, altrimenti il pannello per abilitare l’opzione non sarà proprio visibile.

Nel changelog OpenAI fa anche riferimento ad alcuni miglioramenti alla cronologia delle ricerche: toccando un risultato di ricerca si accederà direttamente al rispettivo punto della conversazione.

Secondo le indicazioni emerse negli ultimi giorni Ernie di Baidu ha superato GPT-4 e ChatGPT in alcuni test in lingua cinese, mentre in quelli in lingua inglese il modello di OpenAI risulta ancora superiore rispetto alla controparte del colosso del web asiatico