ChatGPT per iPhone è disponibile in ben 46 Paesi, ma non in Italia: che succede?

Da quando OpenAI ha lanciato ChatGPT per iOS a metà maggio, il rollout dell'app è stato piuttosto rapido e ha interessato svariati mercati tra il Nordamerica, l'Europa e l'Asia. Al momento, ChatGPT è disponibile in 46 Paesi del mondo: tra di essi, però, non c'è ancora l'Italia.

L'ultimo ampliamento del rollout di ChatGPT per iOS risale a ieri, giovedì 25 maggio, quando l'app è arrivata in 11 nuovi Paesi, tra cui la Francia, la Germania, il Regno Unito e l'Irlanda. Sembra dunque che i "cugini" d'Oltralpe e d'Oltremanica abbiano già la possibilità di sperimentare con il Chatbot di OpenAI direttamente dal proprio smartphone, mentre gli italiani dovranno aspettare ancora un po'.

La questione, però, inizia a farsi preoccupante: in totale, ChatGPT per iOS è arrivata in 46 Paesi mentre l'Italia, che solitamente riceve tutte le novità lato tech insieme al resto del mercato europeo, è ancora a bocca asciutta. A far temere che ChatGPT per iOS possa non essere lanciata nel Bel Paese è il fatto che essa sia arrivata negli Stati europei confinanti, il che lascia intendere che, nonostante le dure dichiarazioni di Sam Altman sul futuro di ChatGPT in Europa, il problema del mancato rilascio italiano del Chatbot non sia da ricercare a Bruxelles.

A questo punto, viene da pensare che OpenAI si stia prendendo più tempo prima di lanciare la sua app in Italia per evitare l'intervento del Garante della Privacy, che già ha bloccato ChatGPT in Italia ad aprile, temendo che il Chatbot violasse la legislazione vigente in tema di privacy e trasparenza dei dati raccolti.

L'ipotesi si fa ancor più probabile se consideriamo che anche la Spagna non è nell'elenco dei "fortunati" che hanno ricevuto ChatGPT per iOS negli ultimi giorni: anche le autorità spagnole, infatti, stanno vigilando sul rispetto del GDPR europeo da parte di OpenAI e del suo Chatbot, imponendo alla startup di Sam Altman una particolare cautela prima del lancio della sua app per iPhone anche nel Paese iberico.