ChatGPT su iPhone è un successo: boom di download in appena 6 giorni

Dal suo approdo su sistemi Apple, ChatGPT per iOS è stato distribuito in 46 Paesi, espandendone il supporto a macchia d'olio e su scala globale. Numeri impressionanti, accompagnati da dati altrettanto sensibili per quel che riguarda la ricezione.

Secondo i dati raccolti da data.ai, infatti, fra tutte le app lanciate su App Store e Play Store dal 2022 a oggi, ChatGPT occupa il secondo posto per download nei primi giorni dalla pubblicazione.

Seconda solo a Truth Social (il social network di Donald Trump letteralmente esploso dopo il suo rollout ma poi crollato altrettanto rapidamente), l'app di ChatGPT al 18 maggio 2023 contava poco meno di 500.000 download (superandoli, poi, nei 6 giorni) imponendosi come app più scaricata del 2023, seguita sempre nell'anno in corso, da Widgetable che nei primi 5 giorni aveva superato i 350.000 download.

Il dato dell'app di OpenAI, tuttavia, assume un valore ancora più notevole se si considera che la classifica considera i download effettuati su entrambi gli store, mentre ChatGPT è presente allo stato attuale in forma di app solo su iOS (e, soprattutto, il primo rollout è avvenuto solo negli USA).

Nel frattempo ricordiamo che, nonostante il ritorno "trionfale" in Italia dopo aver ottemperato alle richieste del garante della privacy, la permanenza di ChatGPT in Europa potrebbe essere a rischio.