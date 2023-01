ChatGPT, il livello Pro costerà 42 Dollari al mese: 'colpa' dell'accordo con Microsoft

Del possibile lancio di un livello Pro di ChatGPT si parla già da tempo, ma a quanto pare l’accordo siglato tra Microsoft ed OpenAI, che comprende anche un corposo investimento da parte della società di Redmond, potrebbe accelerarne il lancio.

Nel comunicato Microsoft di ieri, la società di Satya Nadella ha dichiarato che le due compagnie sono entrate in una “terza fase” grazie ad un investimento pluriennale e multimiliardario. Secondo quanto riferito da varie fonti, tale accordo potrebbe comprendere anche un abbonamento mensile ad 42 Dollari per accedere al livello Pro di ChatGPT.

Le prime segnalazioni sono giunte direttamente dagli utenti, a cui OpenAI avrebbe iniziato ad offrire un piano a pagamento. Come mostriamo nello screenshot presente in calce, che è stato ripeso da molti su Twitter, il piano Professional offre tre vantaggi: l’accesso prioritario a nuove funzioni, tempi di risposta più rapidi e la garanzia che il chatbot sia sempre disponibile anche in caso di traffico elevato.

L’indicazione è stata ripresa anche su vari subreddit su Reddit, che hanno confermato la stessa cifra.

Da parte di OpenAI, però, non sono emerse conferme ufficiali ma anche in passato il CEO aveva lasciato intendere che un piano a pagamento rappresenterebbe la naturale evoluzione del servizio.