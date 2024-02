ChatGPT ora ha una 'memoria': può ricordarsi chi siete e le vostre preferenze

I chatbot di intelligenza artificiale che "intervistano" l'utente esistono già da un po', basti vedere la nostra prova di Perplexity, ma adesso è direttamente OpenAI ad aprire le porte in modo importante a una direzione sempre più personale in questo ambito. Infatti, l'azienda di Sam Altman ha ufficializzato l'arrivo della "memoria" per ChatGPT.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge e TechCrunch, nonché come si legge in un post pubblicato sul blog ufficiale di OpenAI nella giornata del 13 febbraio 2024, per il chatbot che ha aperto le porte all'intelligenza artificiale è l'ora di ricordare dettagli relativi all'utente. Più precisamente, è possibile chiedere al chatbot di memorizzare le proprie preferenze.

Che si tratti del proprio lavoro, di un'allergia o di qualsiasi cosa vi venga in mente, ChatGPT si ricorderà anche nelle conversazioni future di questi elementi. Tra l'altro, se si mantiene attivata un'apposita opzione, il chatbot di OpenAI può raccogliere questi dati in automatico, man mano che le chat proseguono. Insomma, si punta a un'esperienza conversazionale maggiormente incentrata sull'utente, senza che ci sia bisogno di dover ripetere informazioni a ChatGPT a ogni reset della chat.

Interessante notare che questo si applica anche ai GPT personalizzati, ovvero quelli accessibili a partire dal nuovo GPT Store. Questo significa, ad esempio, che un chatbot dedicato ai film può ricordarsi quali sono le pellicole che avete già visto, così come può mantenere traccia delle vostre preferenze in termini di generi. Capite bene che questo tipo di "memoria" può effettivamente svoltare l'esperienza sotto un certo punto di vista.

In ogni caso, come ben potete immaginare, di mezzo c'è anche una questione di privacy. OpenAI si è dunque affrettata a precisare che non c'è una raccolta di informazioni sensibili (quali, ad esempio, quelle relative alla salute), nonché che risulta possibile chiedere direttamente al chatbot quali sono le informazioni in "suo possesso" ed eventualmente far eliminare quel che non si vuole lasciare.

Inoltre, chi non vuole fare uso di questa novità può disattivarla oppure in alternativa si può avviare una chat temporanea, che di fatto non permette a ChatGPT di preservare informazioni nella "memoria". Va detto che, per il momento, la funzione è attiva di default solamente per un numero limitato di utenti, in quanto si parte da una fase di test. Tuttavia, sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che OpenAI sia intenzionata a fare uso di questo sistema per addestrare l'IA in futuro. Sarà questo il prossimo grande passo in campo di intelligenza artificiale? Staremo a vedere.