ChatGPT messo in un cane robot Boston Dynamics: ecco l'incredibile risultato

Avrete sicuramente sentito parlare dei famosi cani robot di Boston Dynamics, e avrete sicuramente sentito parlare di ChatGPT (che recentemente è tornato in Italia). Bene, cosa succede unendo le due tecnologie in un unico sistema? Un team di programmatori ci ha provato e il risultato è sicuramente degno di nota.

Il robot, oltre all'IA, ha ricevuto anche un sistema di modulazione vocale Text-to-Speech di Google, permettendogli di parlare letteralmente con loro e rispondere alle domande. In un video che potrete osservare come sempre in calce alla notizia, viene mostrato il programmatore Santiago Valdarrama, insieme a Spot - il cane di Boston Dynamics -, che risponde verbalmente alle domande.

"Questi robot eseguono missioni automatizzate ogni giorno", spiega Valdarrama, con "file di configurazione lunghi chilometri e difficili da capire" che solo gli ingegneri possono capire. "È qui che entra in gioco ChatGPT. Gli mostriamo i file di configurazione e i risultati della missione. Quindi poniamo domande usando quel contesto."

Spot riusciva a rispondere anche con i gesti: dicendo "no" scuotendo la testa e "sì" inchinandosi. Potreste essere sorpresi, ma l'integrazione del chatbot nei robot è sempre stata una parte del piano. A febbraio, Microsoft, ha infatti firmato un accordo multimiliardario con OpenAI, pubblicando un documento che delinea i principi di progettazione per l'integrazione di ChatGPT nella robotica.

"Riteniamo che il nostro lavoro sia solo l'inizio di un cambiamento nel modo in cui sviluppiamo i sistemi robotici."