ChatGPT è migliore di Google Bard? Cosa dicono i primi test

Ora che anche la Russia ha lanciato un clone di ChatGPT, il panorama delle IA generative sembra essere ormai completo. In realtà, sono solo due le intelligenze artificiali a contendersi la maggioranza degli utenti: ChatGPT e Google Bard. Ma quale dei due Chatbot è il migliore al momento?

I colleghi di Ars Technica hanno svolto dei test su Google Bard e ChatGPT volti a stabilire una volta per tutte se il modello linguistico alla base di Bard sia migliore di GPT-4, o se invece sia quest'ultimo, utilizzato anche su Bing, ad avere la meglio. Sette sono state le "caratteristiche" analizzate da Ars Technica: umorismo ("dad jokes", per l'esattezza), argomentazione nel dialogo, risoluzione di problemi di matematica a parole, capacità di scrivere riassunti, ricerca dei fatti, scrittura creativa e coding.

La testata americana spiega che GPT-4 vince cinque delle sette prove proposte alle due IA, ottenendo così una vittoria schiacciante sulla rivale di Google. Tuttavia, Bard ha un interessante vantaggio in un'applicazione importantissima, ovvero la capacità di condensare lunghi testi in brevi sommari. Trattandosi di uno degli applicativi più utili a cui si presta l'IA, insomma, anche il modello linguistico di Google sembra avere delle frecce al suo arco.

Purtroppo, accanto alle categorie "riassunto" e "umorismo", Bard viene surclassato da ChatGPT. Per esempio, Ars Technica non ha nemmeno potuto testare Bard nel coding, perché l'IA di Big G non può programmare (o meglio, non poteva all'epoca del test: giusto un paio di giorni fa, infatti, un aggiornamento di Google Bard ha dato al Chatbot la capacità di scrivere linee di codice).

Inoltre - fatto alquanto incredibile se consideriamo che Google Bard può effettuare ricerche sul web tramite il motore di ricerca di Big G - sembra che ChatGPT riesca a superare il rivale anche nella ricerca di informazioni fattuali e precise nel proprio database. Persino le capacità di argomentazione e di logica dell'IA di OpenAI superano nettamente quelle di Bard, dimostrando come il salto da GPT-3.5 a GPT-4 abbia dato a ChatGPT un chiarissimo vantaggio sulla principale competitor.