ChatGPT nel mirino del Garante italiano: 'possibile violazione della privacy'

A poche ore dalla pubblicazione secondo cui ChatGPT starebbe facendo trapelare le password degli utenti, arriva la notizia che OpenAI ed il suo chatbot basato sull’IA sono finiti nel mirino del Garante della Privacy Italiano.

Nella fattispecie, come si legge direttamente sul sito web del Garante, è stata notificata ad OpenAI la contestazione per presunta violazione della normativa in materia di protezione dei dati.

Rifacendosi al provvedimento dello scorso aprile, di limitazione provvisoria del trattamento, “l’Autorità ha ritenuto che gli elementi acquisiti possano configurare uno o più illeciti rispetto a quanto stabilito dal Regolamento UE”.

A seguito di tale notifica, OpenAI avrà 30 giorni di tempo per comunicare all’autorità le proprie memorie difensive sulle presunte violazioni contestate. Il Garante sottolinea che durante la definizione del procedimento, “terrà conto dei lavori in corso nell’ambito della speciale task force, istituita dal Board che riunisce le Autorità di protezione dati dell’Ue (Edpb)”.