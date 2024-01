ChatGPT starebbe mostrando le password degli utenti durante le conversazioni: il report

Sebbene i ricercatori di sicurezza abbiano mostrato non poche preoccupazioni per i possibili utilizzi sinistri di ChatGPT, un rapporto pubblicato da Arstechnica, basato su una segnalazione giunta da un lettore, getta non poche preoccupazioni sul chatbot sviluppato da OpenAI.

In particolare, come si legge nel rapporto di Arstechnica, un lettore avrebbe segnalato che il chatbot starebbe facendo trapelare in conversazioni private informazioni personali degli utenti, incluse le credenziali di accesso ed altri dettagli.

Nei sette screenshot inviati alla redazione del magazine, sarebbero presenti più coppie di nomi utente e password, che a quanto pare sarebbero collegate ad un sistema di supporto utilizzato dai dipendenti di un portale di farmaci con prescrizione medica, il quale si affidava al chatbot per consentire agli utenti di ottenere assistenza con l’uso del portale. Tale conversazione è datata 2020.

A quanto pare, oltre alle credenziali, nella conversazione sarebbero trapelate anche il nome dell’app che il dipendente sta utilizzando ed il numero del negozio in cui si è verificato il problema. Arstechnica, nello screenshot ha ovviamente oscurato altre parti della conversazione, in cui venivano mostrate altre credenziali.

Tra gli altri leak figura il nome di una presentazione su cui starebbe lavorando qualcuno, i dettagli di una proposta di ricerca inedita ed uno script che utilizza il linguaggio di programmazione PHP. Dalle analisi effettuate, gli utenti di ciascuna conversazione sarebbero diversi e non collegati.