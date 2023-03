ChatGPT mostrava i titoli delle conversazioni di altri utenti: OpenAI l'ha messo offline

Nella giornata di ieri abbiamo parlato dei problemi riscontrati dagli utenti con ChatGPT, che è risultato praticamente inaccessibile per diverse ore. Oggi, Bloomberg fa lumi sulla vicenda e spiega che l’impossibilità ad accedere era legata ad un grave problema di sicurezza.

OpenAI infatti ha preferito disattivare temporaneamente il servizio nella mattinata di ieri dopo aver ricevuto segnalazioni relative ad un bug che consentiva ad alcuni utenti di visualizzare i titoli delle conversazioni di altre persone.

La conferma è giunta da un portavoce della compagnia di Sam Altman all’agenzia di stampa, a cui ha spiegato che i titoli delle chat erano visibili nella barra laterale sinistra di ChatGPT. Fortunatamente però il bug si limitava esclusivamente ai titoli e non era possibile accedere alle conversazioni integrali, ma nonostante ciò la compagnia ha preferito disattivare completamente il servizio per consentire agli ingegneri di mettere una pezza.

Il problema sarebbe legato ad un software open source di cui non si conosce il nome e su cui OpenAI sta ancora indagando, sebbene ChatGPT sia ora regolarmente funzionante. Nelle prime ore però gli utenti hanno segnalato comunque disservizi con la cronologia, ma in serata un portavoce ha confermato che “ChatGPT è di nuovo online e stiamo lavorando per riportare online anche la cronologia delle chat".