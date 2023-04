ChatGPT, nasce una task force europea per vigilare sul chatbot

Dopo che anche la Spagna ha acceso i fari su ChatGPT, l’European Data Protection Board ha annunciato la creazione di una task force per vigilare sull’intelligenza artificiale di OpenAI.

In un comunicato pubblicato sul proprio sito web ufficiale, si legge che i membri dell’EDPB hanno discusso della recente azione intrapresa dal Garante per la Privacy Italiano di bloccare ChatGPT in Italia e per tale ragione hanno deciso di “lanciare una task force dedicata per promuovere la cooperazione e scambiare informazioni sulle possibili iniziative volte all’applicazione del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati”.

Sostanzialmente quindi la task force avrà l’obiettivo di vigilare affinchè ChatGPT rispetti il GDPR, il regolamento europeo per la protezione dei dati degli utenti, su cui si è a lungo parlato negli ultimi tempi e su cui gli esperti si sono espressi in merito ad una possibile modifica per renderlo aggiornato ed in linea con le evoluzioni tecnologiche degli ultimi tempi.

Nella giornata di ieri, intanto, il Garante ha dato ad OpenAI tempo fino al 30 Aprile per mettere in regola ChatGPT: tra i paletti posti dall’autorità ci sono alcune prescrizioni sulla protezione dei dati degli utenti, la necessità di inserire un’informativa trasparente sul trattamento delle informazioni personali e la tutela dei minori.