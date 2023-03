ChatGPT non sembra essere bravo a fare questa cosa apparentemente stupida

Che l'intelligenza artificiale diventi ogni giorno più incredibile questo non lo mette in dubbio nessuno. Tuttavia, recentemente è stato scoperto che ChatGPT non sembra essere così bravo con i numeri casuali. Prima le mani e ora questo, c'è da dire che i "limiti" di questi software sono davvero bizzarri (ma saranno risolti con update).

Secondo le scoperte di Colin Fraser, un data scientist di Meta, l'idea di un numero casuale di ChatGPT sembra essere meno effettivamente casuale e più un'idea umana di casuale. Fraser, in particolare, ha chiesto all'intelligenza artificiale di scegliere un numero random compreso tra 1 e 100 e ha raccolto 2.000 risposte separate.

I numeri restituiti in totale ha subito mostrato qualcosa che non va: ed è subito chiaro che ci sono alcuni valori anomali. Potrete osservare il grafico nel tweet in calce alla notizia. "A ChatGPT piacciono molto i 42 e i 7", afferma Fraser. Il numero 42 è stato presentato il dieci percento di tutte le 2.000 risposte.

Coincidenze? Secondo Fraser, l'intelligenza artificiale potrebbe essere particolarmente legata al numero 42 perché sul web è un meme, poiché è la risposta alla "questione ultima della vita, dell'universo e di tutto", secondo il romanzo di grande successo di Douglas Adams "Guida galattica per autostoppisti." Quindi, durante il suo apprendimento con i dati del web, l'IA potrebbe aver incontrato moltissime volte questo numero.

L'altro numero spesso presente è il 7, che rispecchia la predilezione degli umani per questa cifra. Certo, potrebbero essere solo delle casualità, ma in attesa di veri studi scientifici sulla questione restiamo con il dubbio: ChatGPT crea randomicamente i numeri casuali o no?