ChatGPT non genera profitti: OpenAI rischia la bancarotta nel 2024, per un rumor

Mentre OpenAI cerca di risolvere il problema delle risposte sbagliate di ChatGPT, qualcuno ha provato a fare i conti in tasca alla startup di Sam Altman, calcolando che l'azienda potrebbe andare in bancarotta nel 2024 proprio a causa del suo Chatbot. Ma come è possibile, se ChatGPT è così famoso?

La notizia arriva da Analytics India Magazine, che si basa sui dati di SimilarWeb per la propria analisi. Secondo questi ultimi, gli utenti di ChatGPT sono scesi del 12% nel mese di luglio, passando da 1,7 miliardi (il dato registrato a giugno 2023) a 1,5 miliardi. A dir la verità, il numero di utenti complessivi sarebbe diminuito non tanto per una disaffezione del pubblico nei confronti di ChatGPT, ma per delle questioni legate alle API di OpenAI.

In particolare, spiega il giornale indiano, molte compagnie hanno proibito ai loro lavoratori di usare ChatGPT o qualsiasi altra IA, ma hanno creato per loro dei tool che utilizzano le medesime intelligenze artificiali in un ambiente "protetto". I dati di accesso a questi strumenti, però, non contano nelle statistiche definitive di utilizzo di ChatGPT, causando la "cannibalizzazione" di queste ultime e spiegando l'improvviso declino del mese di luglio.

Al contempo, il calo potrebbe essere spiegato dalla transizione da ChatGPT verso altre IA, come Bard di Google e, soprattutto, LLaMA 2 di Meta e Microsoft. Quest'ultima, in particolare, rappresenterebbe un grande passo avanti rispetto alla prima iterazione di LLaMA: lo stesso, però, non si può dire di GPT-4 rispetto a GPT-3.5, dal momento che molti utenti hanno già sottolineato il peggioramento del modello linguistico di nuova generazione rispetto a quello precedente.

Il calo di utenti, però, non spiega da solo perché si parli di bancarotta per OpenAI. Quest'ultimo, infatti, va incrociato con la trasformazione della startup da un'organizzazione no-profit a una for profit, avvenuta negli scorsi mesi. Il problema, però, è che OpenAI non è ancora profittevole, nel senso che ChatGPT e gli altri prodotti dell'azienda non generano ancora dei guadagni.

A tenere a galla la startup, al momento, sono solo i finanziamenti di Microsoft e delle altre aziende che hanno creduto nel progetto di OpenAI. Quando questi ultimi si esauriranno, insomma, l'azienda dovrà cercarsi nuovi finanziamenti da altri grandi player dell'industria hi-tech: dopo il passaggio da no-profit a for profit, però, la raccolta di finanziamenti potrebbe farsi improvvisamente molto più difficile.