ChatGPT non è infallibile con gli esami universitari: inventa le risposte!

Se ChatGPT si è mostrato più empatico dei medici, non è sicuramente infallibile con il superamento degli esami universitari. Un nuovo rapporto pubblicato dalla BBC ha infatti evidenziato come gli strumenti d’IA come il chatbot di OpenIA vadano in difficoltà in alcune circostanze.

James Fern, docente presso l’Università di Bath del Regno Unito infatti ha osservato che “le domande a scelta multipla vengono gestite molto bene da ChatGPT. Non ci aspettavamo che potesse andare così bene, ed aveva un tasso d’errore vicino allo 0%”.

Discorso diverso se si pongono all’IA domande più complesse che richiedono un certo grado di creatività piuttosto che la scelta tra varie opzioni. Ad esempio, quando si è chiesto a ChatGPT il perchè è importante capire i tempi dell’esercizio in relazione allo stato nutrizionale, l’IA ha sbagliato non poche volte.

Nel rapporto si osserva che ChatGPT ha ripetuto parti della domanda parola per parola in diverse occasioni, ma ha anche generato affermazioni vaghe. Ma non è tutto, perchè il chatbot ha inventato anche documenti accademici falsi e poi li ha citati nella sua risposta, pur indicando nomi veritieri degli autori.

Gillian Keegan, segretario dell’istruzione del Regno Unito, ritiene che ChatGPT stia già “facendo la differenza nelle scuole ed università” e sicuramente offrirà strumenti aggiuntivi per gli insegnanti, e per tale motivo le autorità devono per forza adattarsi.

A proposito di ChatGPT, proprio qualche ora fa su queste pagine abbiamo riportato la notizia che OpenAI ha lanciato Sharp-E, la nuova IA che genera modelli 3D partendo dal testo.