ChatGPT non ha superato il test di Turing, ma ci è andato molto vicino

Nella giornata di ieri, OpenAI ha svelato il futuro di ChatGPT con tante novità in arrivo per gli sviluppatori. Tuttavia, è emerso che il chatbot per poco non ha superato il test di Turing, una prova fondamentale per capire se l’IA è in grado di ingannare gli umani.

GPT-4, nella fattispecie, è riuscito ad ingannare i partecipanti il 41% delle volte, come spiegato dai ricercatori Cameron Jones e Benjamin Bergen sulla piattaforma arXiv. I due, dell’Università della California, hanno reclutato 650 partecipanti che hanno tenuto delle brevi conversazioni con altre persone e ChatGPT, a loro insaputa.

L’ultima release del modello multimodale ha tratto in inganno i partecipanti il 41%% delle volte, mentre GPT-3.5 solo dal 5 al 14% delle volte. Nel lavoro si legge anche che gli esseri umani sono riusciti anche a convincere altri volontari di non essere delle macchine solo nel 63% dei test.

Secondo i ricercatori, “i sistemi di questo tipo sono ottimizzati per produrre testi altamente probabili ed evitare opinioni controversi”, che incoraggiano “risposte molto generiche” che a loro volta li rendono facili da identificare.

Qualche settimana fa, intanto, è emerso che OpenAI sta creando un team per impedire all'intelligenza artificiale di dare il via ad una guerra nucleare, che rappresenta una delle più grandi paure degli esperti.