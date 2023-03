ChatGPT offline da circa un'ora: chatbot non funzionante nemmeno per gli utenti Plus

Problemi per ChatGPT oggi lunedì 20 Marzo 2023. Da circa un’ora infatti il chatbot è risultato essere praticamente inaccessibile anche dagli utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento ChatGPT Plus.

Come si può vedere dallo screenshot presente in calce, acquisito su Downdetector, il servizio ha riportato un picco di segnalazioni di utenti che lamentavano l’impossibilità ad accedere. L’aspetto più interessante e controverso però è senza dubbio legato al fatto che anche gli utenti iscritti a ChatGPT Plus, il servizio da 20 Dollari al mese che garantisce proprio il funzionamento dell’IA in qualsiasi circostanza ed anche in caso di picchi di accesso, sono stati impossibilitati a porre domande all’IA.

OpenAI almeno al momento non ha commentato i rapporti emersi in rete, ma collegandoci al sito visualizziamo il generico messaggio d’errore “stiamo riscontrando una domanda eccezionalmente elevata”.

Probabilmente quindi il problema è legato appunto all’elevata domanda, causata anche dal fermento causato dal lancio del nuovo modello GPT-4 che ha portato con se una serie di novità davvero interessanti e degne di nota.

Vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori dettagli sulla questione, o qualora OpenAI dovesse offrire qualche bollettino ufficiale sulle ragioni di questo down. Nel frattempo potete utilizzare la sezione commenti della notizia per segnalarci eventuali aggiornamenti addizionali.