ChatGPT, parla il CEO di OpenAI Sam Altman: 'ecco cosa mi preoccupa dell'IA'

Dopo aver scoperto quanto costa mantenere ChatGPT, qualcuno potrebbe pensare che un progetto così costoso non possa avere un futuro fatto di applicazioni "di massa" per il grande pubblico. Si sbaglierebbe: nelle scorse ore, infatti, il CEO di OpenAI Sam Altman ha parlato della possibilità che ChatGPT cambi per sempre la società stessa.

Le dichiarazioni di Altman, coraggiose quanto preoccupanti, sono state rilasciate durante un'intervista pubblicata dalla ABC. L'intervista, condotta dalla reporter Rebecca Jarvis, è stata pubblicata anche in formato video sul sito web dell'emittente americana.

Secondo Altman, l'Intelligenza Artificiale in generale e i modelli linguistici come ChatGPT in particolare modificheranno la società come la conosciamo, trasformandola in qualcosa di nuovo e di diverso. Il CEO di OpenAI ha spiegato che una transizione epocale legata all'IA "porta con sé dei pericoli tangibili", ma può anche rappresentare il "maggiore salto tecnologico che l'umanità abbia mai effettuato", portando ad un impiego capillare dell'IA per il miglioramento sotto ogni punto di vista della vita umana.

Tuttavia, spiega sempre Altman, "dobbiamo fare molta attenzione. Credo che le persone debbano essere felici del fatto che siamo un po' impauriti da questa nuova tecnologia, perché significa che ci muoveremo con circospezione". L'intervista parla poi anche del recente lancio di GPT-4 per ChatGPT, che ha rappresentato una piccola rivoluzione per l'IA di OpenAI. Sotto questo punto di vista, Altman ha spiegato che GPT-4 garantisce tantissime possibilità aggiuntive all'intelligenza artificiale, ma ha anche aggiunto che ciò rende ancora più pressante un intervento di controllo dei Governi e degli Stati sui progetti AI-Based.

OpenAI (che, lo ricordiamo, non è un'azienda, ma un'organizzazione senza scopo di lucro), vuole in effetti porsi a capo di un insieme di attori "responsabili" del mondo dell'IA, tanto che Altman ha confermato di avere "contatti giornalieri con degli ufficiali di governo" degli Stati Uniti. L'obiettivo di OpenAI è quindi quello di creare un'IA che non possa essere utilizzata per scopi malevoli: "mi preoccupano in particolare le campagne di disinformazione e, ora che l'IA sta diventando molto brava a scrivere codice, anche il suo potenziale utilizzo per degli attacchi cyber", riporta Altman.

L'altra preoccupazione di Altman è che l'IA finisca per "rubare il lavoro" a un numero enorme di persone. Per il CEO di OpenAI, in realtà, l'utilizzo di ChatGPT e delle altre intelligenze artificiali nel mondo del lavoro non è necessariamente sbagliato, ma deve essere "diluito" nel tempo: "credo che nelle ultime due generazioni l'umanità abbia provato che può adattarsi magnificamente a grandi cambiamenti tecnologici. Ma se ciò accade in pochissimi anni, alcuni di questi cambiamenti potrebbero essere troppo rapidi. Questa è la parte che mi preoccupa di più".