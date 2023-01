ChatGPT fa passi gigante: l'IA di OpenAI ha scritto una campagna di Dungeons and Dragons!

La nostra chiacchierata con l'Intelligenza Artificiale di ChatGPT ha mostrato tutte le possibilità offerte dall'IA in termini di scrittura e di interazione degli utenti. Oggi, però, qualcuno è andato oltre: uno YouTuber, infatti, ha chiesto proprio a ChatGPT di scrivere una campagna di Dungeons and Dragons per il proprio party.

L'esperimento è stato portato avanti dal canale YouTube The AI Wizard, che in un lungo video da 25 minuti spiega di essere riuscito a creare un'avventura completa su Dungeons and Dragons utilizzando solo l'IA. Nello specifico, The AI Wizard ha riportato di aver utilizzato ChatGPT per la scrittura della trama e dei dialoghi e Stable Diffusion per le illustrazioni a corredo del testo.

Lo YouTuber ha anche pubblicato un piccolo estratto della campagna scritta dall'IA, che recita: "mentre tu e i tuoi compagni vi avventurate per la foresta, arrivate nei pressi di un piccolo villaggio. Il villaggio è circondato da campi di grano, e potete vedere del fumo che sale dai camini delle case di legno. Decidete di entrare nel villaggio, e mentre vi addentrate nella cittadina, i locali vi raggiungono per salutarvi. Sono un popolo semplice, vestito con abiti poveri e che porta con sé attrezzi da lavoro e armi. Vi guardano con degli occhi colmi di paura e di speranza".

Ma come è riuscita ChatGPT a scrivere una storia sufficientemente convincente e coerente da essere usata per una campagna di Dungeons and Dragons? Dipende tutto dagli ultimi miglioramenti dell'IA di OpenAI: rispetto alle scorse versioni, infatti, ChatGPT ora ricorda quanto scritto dagli utenti nei messaggi precedenti della conversazione, riuscendo così a dare risposte più efficaci e coerenti con il resto del discorso. Non solo: l'IA ora può ricevere e processare le correzioni dell'utente, che così ha la capacità di "riscrivere" le parti del discorso che non funzionano.

Grazie a queste possibilità, The AI Wizard è riuscito a "spingere" ChatGPT a creare una vera e propria campagna tramite una lunga serie di prompt forniti all'IA, ciascuno dei quali era volto a descrivere una piccola parte della storia. Lo YouTuber, infine, ha spiegato di apprezzare particolarmente l'intelligenza artificiale perché essa "riesce a specificare molti dettagli della narrazione, mantenendo al contempo uno stile che permette ai giocatori di effettuare scelte per la campagna".