ChatGPT si potenzia con le istruzioni personalizzate, ma niente Europa

Ormai è una consuetudine. Dopo essere rimasta tagliata fuori dal lancio iniziale del social Threads (e aver visto un approdo "tardivo" di Google Bard), l'Europa rimane "a secco" anche per quel che concerne la più recente novità di ChatGPT, ovvero le cosiddette istruzioni personalizzate.

A cosa si fa riferimento? Ebbene, come riportato anche da The Verge e TechCrunch, nonché come reso noto a livello ufficiale direttamente mediante il portale di OpenAI, di fatto adesso il chatbot è in grado di ricordare chi siete, senza che risulti necessario spiegarlo a ogni conversazione. Questo grazie, per l'appunto, a delle "istruzioni personalizzate" che è possibile impostare.

In parole povere, gli utenti coinvolti, che tra l'altro necessitano di una sottoscrizione ChatGPT Plus, possono personalizzare il "punto di partenza" delle conversazioni col chatbot. Risulta infatti possibile impostare quelle cose che si vorrebbe che ChatGPT sapesse sempre (ad esempio, la tipologia di lavoro che si svolge), così che il chatbot le abbia a disposizione già a partire dall'inizio di ogni singola conversazione. Insomma, OpenAI sta dando alle persone la possibilità di non dover iniziare totalmente da zero quando si parte con una nuova chat.

Tuttavia, questa possibilità non è disponibile nel Regno Unito e in Europa. Non ci sono dunque maggiori indicazioni in merito a quando questo "potenziamento" al chatbot possa arrivare anche per gli utenti nostrani, ma staremo a vedere. Per il resto, ora di fatto le persone possono fornire una "presentazione preliminare" a ChatGPT, così da ottenere risposte maggiormente personalizzate.