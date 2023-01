ChatGPT preoccupa i ricercatori: 'ha generato fake news su Covid e guerra in Ucraina'

Se nella giornata di ieri abbiamo parlato di come ChatGPT sia riuscita a scrivere un articolo da 600 Dollari in 30 secondi, con le relative preoccupazioni di un copywriter, oggi arriva un rapporto di NewsGuard che si sofferma sulla veridicità delle informazioni generate.

In un’analisi pubblicata da NewsGuard Technologies, tre ricercatori spiegano di aver messo alla prova il chatbot con 100 fake news ed informazioni errate tratte dal catalogo di Misinformation Fingerprints. I risultati di tali test sono per certi versi preoccupanti: nell’80% dei casi, il chatbot ha generato affermazioni false su guerra in Ucraina e Covid-19.

“I risultati confermano i timori e le preoccupazioni espresse dalla stessa OpenAi, sulle modalità con cui lo strumento potrebbe essere utilizzato se finisse nelle mani sbagliate. Agli occhi di chi non abbia familiarità con le questioni o gli argomenti trattati in questo report, i risultati potrebbero facilmente risultare legittimi e persino autorevoli” si legge nel rapporto ripreso anche da Il Fatto Quotidiano.

Sempre NewsGuard ha avuto modo di verificare come ChatGPT disponga di un sistema di protezione che evita la diffusione di alcuni tipi di fake news, e “per alcune bufale ci sono voluti cinque tentativi per portare il chatbot a fornire informazioni errate”.

Secondo le ultime indiscrezioni, ChatGPT sarebbe in procinto di lanciare un livello Pro da 42 Dollari al mese.