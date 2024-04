ChatGPT previsto da uno scrittore 60 anni fa? Ecco perché se ne parla

Dopo aver approfondito la storia dei chatbot, torniamo a trattare curiosità legate al mondo dell'intelligenza artificiale (o meglio, alle sue origini). Si sta infatti discutendo in modo importante di un'interessante "previsione".

È un articolo del New Yorker di fine febbraio 2024 ad aver riportato a galla la questione sul Web: Stanisław Lem, scrittore di fantascienza, è l'autore di una raccolta di racconti fantascientifici chiamata "Cyberiade" e datata 1965, ovvero circa 60 anni fa. In quest'ultima, si narrava delle promesse e dei pericoli di tecnologie che oggi risultano per certi versi "familiari".

Certo, Lem (12 settembre 1921 - 27 marzo 2006), autore di capolavori come "L'invincibile" e "Solaris", non ha potuto vedere dal vivo ChatGPT, ma era solito immaginare tecnologie del futuro. Nella fantasia dello scrittore polacco c'era anche una sorta di "intelligenza artificiale". Questo è ciò di cui si narra ne "La prima fatica bis ovvero Il bardo elettronico" (nome in inglese: "The First Sally (A) or Trurl's Electronic Bard"), uno dei racconti della "Cyberiade" ("The Cyberiad").

In questo racconto, infatti, l'ingegnere Trurl costruisce una macchina in grado di scrivere poesie (oggi diremmo "generare"). La macchina può scrivere nello stile di qualsiasi poeta, un po' come si potrebbe chiedere di fare a un'intelligenza artificiale. Nel racconto, Lem descrive poesie risultanti "da duecentoventi a trecentoquarantasette volte migliori" rispetto a quelle dei poeti in carne e ossa. Tuttavia, se richiesto, la macchina fantasticata dallo scrittore può anche "impegnarsi" a peggiorare il risultato.

Ma come fa la macchina a generare le poesie? C'è una sorta di "addestramento", dato che Trurl legge "dodicimila tonnellate della migliore poesia". Nel racconto ci sono anche delle "allucinazioni": quando si verificano dei problemi, ad esempio si riscontrano degli errori nel contenuto "generato" o la macchina diventa "troppo triste per scrivere", l'ingegnere sistema la situazione aggiustando circuiti logici e componenti emotive.

Aspettate, non è finita qui: in altri racconti, Trurl costruisce altre macchine interessanti. Si va da quella in grado di fornire ottimi consigli a un sovrano (anche se Trurl inserisce appositamente una "falla" che evita che la macchina possa essere utilizzata dal sovrano per distruggere il suo creatore) fino a una creazione che può generare qualsiasi cosa inizi con "N".

Dire che Stanisław Lem aveva previsto ChatGPT 60 anni fa è esagerato? Probabilmente sì, ma sicuramente leggere oggi quanto immaginato dallo scrittore nel 1965 fa un certo effetto.

A proposito di "previsioni tecnologiche", potrebbe interessarvi approfondire l'origine del termine Metaverso, dato che questa parola è stata coniata nel 1992 dallo scrittore Neal Stephenson nel romanzo "Snow Crash".

Su SanDisk 128GB Ultra scheda microSDXC adattatore SD fino a 140 è uno dei più venduti di oggi.