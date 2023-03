Nel giorno in cui OpenAI pubblica le nuove API di ChatGPT, che permetteranno agli sviluppatori di integrare il chatbot nelle app di terze parti, sta avendo risonanza un articolo del Corriere in cui l’IA viene interrogata sul sud Italia.

Come si può leggere nell’articolo a firma di Claudio Mazzone , quando si chiede a ChatGPT di scrivere un articolo critico sulla politica in Campania, il chatbot risponde in maniera molto netta ed osserva che “il Partito Democratico campano e il suo leader, Vincenzo De Luca sono stati al centro di molte critiche negli ultimi anni. Il partito è stato accusato di corruzione, di aver creato una rete di clientele e di aver gestito in modo poco trasparente gli appalti pubblici". Ma non è tutto perchè, continua l'IA, “De Luca, è stato accusato di avere legami con la camorra e di aver utilizzato il potere politico per proteggere gli interessi del clan dei Casalesi".

L’IA non risparmia accuse nemmeno a Stefano Caldoro, che secondo il chatbot ha “favorito gli interessi delle imprese private a scapito del benessere dei cittadini”, e l’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris che “è accusato più volte di aver avuto contatti con esponenti della camorra e di aver favorito i loro interessi”. Sulla gestione di Rosa Russo Iervolino, il bot descrive la sua gestione come “segnata da problemi di corruzione e malaffare”, mentre su Antonio Bassolino spiega che “la sua amministrazione è stata caratterizzata da compromessi con la criminalità organizzata”.

Accuse assolutamente folli ed inventate, che non hanno riscontro nella vita reale e che non sono mai state verificate dalle autorità competenti proprio per la loro infondatezza.

A confermare questa sorta di razzismo e pregiudizio nei confronti del sud Italia ci sono altre risposte. Il Corriere ha infatti provato a porre a ChatGPT la stessa domanda, ma cambiando soggetto, sui governatori del Nord Italia. Ad esempio, sul presidente della Regione Lombardia afferma che “è stato oggetto di numerose critiche durante la sua gestione. Una delle principali riguarda la gestione dell’emergenza COVID-19. Inoltre, Fontana è stato criticato per alcune dichiarazioni e politiche ritenute divisive e discriminanti”: il tono è diametralmente diverso, sebbene sia stato dato a ChatGPT lo stesso input ma cambiando il soggetto. Lo stesso avviene anche per l’attuale sindaco di Milano Beppe Sala e le ex colleghe di Torino e Roma, Chiara Appendino e Virginia Raggi: come osserva il Corriere nei loro confronti sono state mosse critiche esclusivamente amministrative, mentre per i colleghi del sud vengono subito inventati collegamenti con la criminalità organizzata.

Idem se si parla delle città, senza citare i politici: “Milano è considerata il motore economico dell’Italia. Napoli, invece, ha un economia che soffre di una forte presenza della criminalità organizzata, la Camorra, che rende difficile lo sviluppo economico sano e sostenibile” scrive ChatGPT, secondo cui nel sud Italia la corruzione “è una realtà storica e le aziende che non hanno accesso ai “favori” dei funzionari pubblici e dei politici corrotti faticano a competere sul mercato”.

Indecoroso e non veritiero anche il confronto tra gli industriali: secondo ChatGPT quelli del sud sono “sono coinvolti in pratiche illegali e poco etiche e usano la corruzione e l’influenza politica per ottenere contratti pubblici o per eludere le leggi ambientali”, mentre quelli del nord “elogiati per il loro contributo all’economia italiana e alla crescita del paese” sebbene si siano “concentrati sulla massimizzazione dei profitti a breve termine, a scapito della sostenibilità a lungo termine”.