ChatGPT può ridurre il tempo di scrittura del codice da 8-10 settimane a pochi giorni

Dell’impatto di ChatGPT sul mondo lavorativo abbiamo a lungo parlato su queste pagine, e le dichiarazioni che arrivano dal CEO della società Freshworks mostrano come possa facilitare anche la programmazione.

Parlando con Fortune, Girish Mathrubootham ha affermato che i suoi dipendenti utilizzano ChatGPT di OpenAI per la scrittura del codice. Alla rivista ha anche fornito qualche stima: “lo sviluppo software che richiedeva da otto a dieci settimane, ora può essere completato in meno di una settimana” ha affermato.

Non si tratta di una novità assoluta, e le straordinarie capacità di scrivere codice messe in campo dall’IA generativa stanno facilitando in maniera importante lo sviluppo dei software. È indubbio quindi che nel corso dei prossimi anni assisteremo ad una modifica importante del mercato lavorativo, dal momento che sempre più società si stano affidando agli strumenti d’intelligenza artificiale per facilitare il lavoro dei dipendenti.

A riguardo, sono rimbalzate le dichiarazioni di OpenAI che ha chiesto una regolamentazione per l’IA ed ha paragonato il suo sviluppo a quello delle armi atomiche, adducendo alla possibilità di creare un’agenzia internazionale in grado di vigilare sull’utilizzo e sviluppo delle intelligenze artificiali.

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni che arrivano dal CEO di Freshworks? Come sempre potete affidarvi alla sezione commenti per farcelo sapere.