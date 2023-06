ChatGPT, che scivolone! L'ultima svista dell'IA costa cara ad un avvocato americano

Mentre OpenAI fronteggia il caso dei dati degli utenti di ChatGPT finiti sul Dark Web, un'altra storia legata al Chatbot della startup di Sam Altman è diventata virale negli Stati Uniti. Stiamo parlando della vicenda di un avvocato multato per aver usato ChatGPT per perorare la propria tesi durante un processo.

La notizia arriva dal Guardian, che spiega che un tribunale di New York avrebbe multato un avvocato per un totale di circa 5.000 Dollari per aver "abbandonato le proprie responsabilità" utilizzando ChatGPT per la predisposizione dei materiali processuali relativi ad una causa in corso. Al centro del ciclone si trova l'avvocato Steven Schwartz, insieme al collega Peter LoDuca e all'intero studio Levidow, Levidow e Oberman di New York.

Schwartz si stava occupando del caso di un uomo che ha denunciato la linea aerea Avianca per delle presunte ferite riportate durante un volo di linea. L'avvocato, per trovare dei precedenti da sottoporre ai giudici, ha deciso di chiedere consiglio a ChatGPT, che gli ha fornito i precedenti perfetti, ovvero i casi "Martinez v. Delta Airlines" e "Miller v. United Airlines", che in entrambi i casi contrapponevano delle persone ferite su dei voli aerei alle compagnie operatrici di questi ultimi.

Sfortunatamente, però, i due casi giudiziari non esistono. Si tratta infatti di due frutti della fervida mente di ChatGPT (d'altro, gli scivoloni nelle risposte dell'IA sono ormai diventati noti presso il grande pubblico). La svista di Schwartz, che non ha controllato che i risultati forniti dall'IA fossero corretti, ha portato ad un allungamento del processo.

Da qui la decisione del giudice Kevin Castel di multare Schwartz e il suo studio per un uso improprio del Chatbot. Il giudice ha poi spiegato che "l'avanzamento tecnologico è nell'ordine delle cose, e non c'è nulla di scorretto o improprio nell'utilizzo di un'intelligenza artificiale affidabile per l'assistenza nei casi legali. Tuttavia, le regole in vigore impongono che gli avvocati effettuino dei controlli per assicurarsi dell'accuratezza dei documenti che propongono".