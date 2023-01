ChatGPT ha scritto una risoluzione di legge negli USA: l'IA entra al Congresso

Nonostante i risultati non eccezionali ottenuti da ChatGPT in due esami di economia e giurisprudenza, l’intelligenza artificiale di OpenAI ha fatto il suo debutto al Congresso Americano.

Ted Lieu, democratico che rappresenta la contea di Los Angeles, nella giornata di giovedì ha presentato la prima risoluzione di legge scritta interamente dal chatbot.

Per coloro che sono poco avvezzi alla terminologia. La risoluzione di legge si differenzia dal disegno di legge in quanto non ha alcuna forza legislativa, ma il fatto che sia stata presentata dimostra ancora una volta come l’IA di OpenAi possa essere utilizzata in vari ambiti.

Ted Lieu ha dato il seguente input: “sei il membro del Congresso Ted Lieu. Scrivi una risoluzione del Congresso completa che sostenga il Congresso affinché si concentri sull’intelligenza artificiale”.

Il risultato ottenuto è il seguente:

“Considerato che l’intelligenza artificiale (IA) ha il potenziale per migliorare notevolmente la vita degli americani e delle persone in tutto il mondo, aumentando la produttività, migliorando l’assistenza sanitaria e contribuendo a risolvere alcuni dei problemi più urgenti del mondo;

Considerato che l’intelligenza artificiale sta avanzando rapidamente e ha il potenziale per cambiare il modo in cui viviamo, lavoriamo e interagiamo gli uni con gli altri;

Considerato che il Congresso ha la responsabilità di garantire che lo sviluppo e la diffusione dell’IA avvenga in modo sicuro, etico e rispettoso dei diritti e della privacy di tutti gli americani;

Considerato che il Congresso ha la responsabilità di garantire che i benefici dell’IA siano ampiamente disponibili e che i rischi siano ridotti al minimo:

[Ora,] quindi, sia deciso, che la Camera dei rappresentanti sostenga il Congresso a concentrarsi sull’intelligenza artificiale al fine di garantire che lo sviluppo e la diffusione dell’IA avvenga in modo sicuro, etico e rispettoso dei diritti e della privacy di tutti americani e che i benefici siano ampiamente garantiti, riducendo al minimo i rischi”.

All’inizio della scorsa settimana, lo stesso Lieu in un editoriale pubblicato sul New York Times aveva chiesto al Congresso Americano di agire per regolamentare l’IA, pur sottolineando che “possiamo sfruttare e regolamentare l’IA per creare una società più utopica o rischiare che un’IA incontrollata e non regolamentata ci spinga verso un futuro più distopico”.