ChatGPT può sostituire gli insegnanti? Ecco cosa ha detto Bill Gates

Nella giornata di ieri abbiamo spiegato perchè ChatGPT mente in alcune lingue. Oggi ci soffermiamo su un altro aspetto: l’utilizzo educativo del chatbot da parte degli utenti, e riprendiamo alcune dichiarazioni di Bill Gates.

L’ex CEO di Microsoft durante l’evento ASU+GSV di San Diego, ha infatti risposto alla domanda di alcuni che chiedevano se in futuro ChatGPT sarà in grado di sostituire gli insegnanti.

Il filantropo ha affermato che i chatbot e modelli multimodali come ChatGPT saranno in grado di aiutare i bambini ad imparare a leggere e scrivere nei prossimi 18 mesi. È chiaro che l’impatto di un’estensione di questo tipo è destinato ad essere impressionante e molto importante, soprattutto per molti genitori che non possono affidarsi ad insegnanti umani per migliorare l’apprendimento da parte dei figli.

Secondo Gates, i chatbot basati sull’IA saranno validi quasi quanto qualsiasi tutor umano e permetteranno agli studenti di colmare le lacune. Inizialmente l’IA però secondo l’imprenditore aiuterà gli studenti a migliorare il modo in cui leggono e scrivono, per poi diventare un supporto per gli insegnanti.

Ricordiamo che su queste pagine abbiamo anche spiegato come evitare che i propri dati vengano usati per addestrare ChatGPT e come chiedere ad OpenAI di rimuovere le informazioni personali memorizzate.