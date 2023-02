ChatGPT, Steve Wozniak cauto: 'può commettere degli errori molto gravi'

Mentre rimbalzano le dichiarazioni del CEO di NVIDIA su ChatGPT, arrivano anche quelle del cofondatore di Apple Steve Wozniak, che ha consigliato cautela con l’utilizzo del chatbot da record, che nel giro di due mesi ha accumulato oltre 100 milioni di utenti attivi.

Parlando con il co-conduttore di Squawk Box Andrew Ross Sorkin in un’intervista, si è detto “piuttosto impressionato” da ChatGPT, che può essere “utile per gli umani”. Attenzione però: secondo Woz l’IA può anche commettere alcuni errori piuttosto gravi.

“Il problema è che fa cose buone per noi, ma può commettere errori orribili non sapendo cosa sia l’umanità”, è l’avvertimento di Wozniak. Nell’intervista, l’ex dirigente di Apple ha anche tracciato un parallelo con le preoccupazioni emerse dopo il lancio delle prime automobili a guida autonoma, ed ha affermato anche in questo caso che l’IA non può in alcun modo sostituire i conducenti umani.

Le dichiarazioni sono meno entusiastiche rispetto alle frasi pronunciate da Bill Gates su ChatGPT nel weekend: l’ex CEO di Microsoft senza mezzi termini ha affermato che si tratta di una tecnologia destinata a rivoluzionare il mondo ed a cambiare le nostre abitudini. Proprio la società di Redmond ha investito massicciamente sulla tecnologia di OpenAI annunciando un’integrazione in praticamente tutti i suoi prodotti.