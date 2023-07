ChatGPT stringe un accordo con AP, mentre l'FTC indaga sulle allucinazioni

Non è una giornata di novità in ambito Tech solamente per via del lancio in Italia di Google Bard quella che sta giungendo al termine. Infatti, ci sono di mezzo anche diverse questioni riguardanti ChatGPT, da un accordo stretto con una realtà importante in ambito news all'avvio di un'indagine da parte della FTC.

Partendo dall'accordo, come riportato anche da Engadget e Washington Post, OpenAI e Associated Press hanno stretto una partnership di due anni. Si tratta di uno dei primi accordi in ambito di news, visto che in parole povere AP sta concedendo, dietro pagamento, l'accesso ai suoi contenuti all'organizzazione di Sam Altman e soci, in modo che questi possano sfruttarli per addestrare l'IA.

D'altronde, gli archivi di Associated Press sono molto completi, tornando persino al 1985. Un modo, dunque, per OpenAI per avere a disposizione miriadi di dati da "dare in pasto" all'intelligenza artificiale, mentre sembra che dall'altra parte Associated Press riceverà anche una tipologia di accesso esclusivo alla tecnologia proprietaria di OpenAI (probabilmente da utilizzare in campo di archiviazione delle notizie).

Vale in ogni caso la pena notare che AP non usa l'IA per scrivere news, ma sfrutta questo tipo di tecnologia per altre operazioni, quali ad esempio l'automatizzazione dei rapporti sugli utili aziendali e l'annuncio di eventi sportivi locali. Tra l'altro, Associated Press ha già affermato che ciò a cui si fa riferimento "garantirà la protezione della proprietà intellettuale e che i creatori di contenuti siano equamente ricompensati per il loro lavoro".

Per il resto, l'altra grande questione relativa a ChatGPT emersa nella giornata del 13 luglio 2023 è quella relativa all'avvio di un'indagine da parte della FTC (Federal Trade Commission). In questo caso, come riportato anche da The Verge e Gizmodo, di mezzo ci sono innanzitutto le possibili allucinazioni a cui un chatbot IA può "incappare".

L'FTC vuole infatti vederci chiaro sul modo in cui OpenAI "impedisce che affermazioni false vengano mostrate agli utenti di ChatGPT" e ha quindi inviato una lettera di 20 pagine all'organizzazione di Sam Altman per chiedere documenti legati allo sviluppo e alla formazione dei large language model, nonché alla sicurezza dei dati.

L'obiettivo della Federal Trade Commission è infatti quello di cercare di comprendere se ci siano "possibili danni ai consumatori attraverso la raccolta di dati e la pubblicazione di informazioni false". Si richiedono dunque maggiori indicazioni anche su quanto usato per addestrare l'IA, così come su quali sono i metodi di protezione dei dati quando di mezzo ci sono terze parti. Inoltre, l'FTC vuole saperne di più in merito a come viene gestito il tutto lato API.

In ogni caso, si tratta della prima grande indagine statunitense su OpenAI, dopo che quest'ultima ha avuto un picco di popolarità nel 2023 grazie al rilascio di ChatGPT. Certo, va detto che di recente il numero di utenti di ChatGPT è calato per la prima volta, ma non sono in pochi a pensare che si tratti di una questione "fisiologica".