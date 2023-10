ChatGPT, super aggiornamento: ora può analizzare e spiegare i file caricati

Nuovo corposo aggiornamento per ChatGPT. OpenAI infatti ha annunciato il lancio di un nuovo update per GPT-4 che consente di caricare file PDF e di altri formati per offrire agli utenti spiegazioni del loro contenuto ed estrarre gli aspetti più interessanti.

La seconda novità è rappresentata dal fatto che GPT-4 ora è in grado di selezionare automaticamente gli strumenti necessari per eseguire determinate novità, ovvero GPT-4 con Browsing, l’Advanced Data Analysis e DALL-3. Chiaramente, gli utenti possono comunque selezionare i tool ad hoc manualmente, ma l’aspetto interessante è che GPT-4 sarà in grado di capire quando si desidera generare un’immagine o un grafico per passare automaticamente da DALL-E ad Advanced Data Analysis senza che gli utenti debbano fare molto.

Come spiegato dai colleghi di The Decoder, però, alcuni utenti riportano che GPT-4 ha accesso anche ad informazioni più aggiornate e recenti, con dati addirittura fino ad aprile 2023 o settembre 2023, mentre in precedenza era solito arrivare a settembre 2021 o gennaio 2022. L’aggiornamento è in fase di distribuzione in queste ore.

Secondo le ultime indiscrezioni, OpenAI punterebbe a creare i propri chip per l’IA ed il CEO Sam Altman potrebbe anche effettuare qualche acquisizione.

Cosa ne pensate di queste novità? Fatecelo sapere tramite i commenti, come sempre.