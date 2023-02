ChatGPT supera un test e dimostra di avere l'abilità di un bambino di 9 anni

Non ci stancheremo mai di parlare dell'incredibile evoluzione di ChatGPT, l'innovativo sistema di intelligenza artificiale che ha già superato diversi test scolastici. Recentemente, infatti, il software ha superato un "test di teoria della mente" dimostrando l'abilità di un bambino di 9 anni.

Quest'ultima (negli esseri umani!) è essenzialmente una forma di autocoscienza e spiega la nostra capacità di comprendere perché i pensieri e i sentimenti degli altri possono essere diversi dai nostri. Si tratta di un'abilità che emerge durante la prima infanzia e svolge un ruolo fondamentale nell'interazione sociale quotidiana degli esseri umani.

Vista l'importanza dell'argomento, Michal Kosinski, psicologo computazionale e professore alla Stanford University, ha eseguito una serie di test per vedere se ChatGPT potesse avere "stati mentali non osservabili", come credenze e desideri. Così lo scienziato ha effettuato quello che in gergo si chiamano "attività Smarties".

Solitamente al partecipante umano viene consegnata una scatola con un contenuto non coerente con l'etichetta: invece di contenere ad esempio caramelle - come scritto fuori - ha al suo interno delle viti. Questi test sono poi stati riprodotti in maniera testuale. La versione di gennaio 2022 di GPT-3 è riuscita a superare circa il 70% dei compiti, paragonabili alle capacità dei bambini di sette anni, mentre GPT-3.5 (di novembre 2022), è stata in grado di superare il 93% delle attività, prestazione paragonabile a quella dei bambini di nove anni.

Un risultato complessivo sorprendente, poiché ha superato anche altre IA come Deepmind di Google che ha creato un'intelligenza artificiale apposita per affrontare questi compiti. Lo stesso Kosinski sottolinea che "i risultati dovrebbero essere interpretati con cautela" perché è possibile che la capacità di ChatGPT di superare queste attività fosse "un sottoprodotto" della sua crescente abilità linguistica.