ChatGPT ha tenuto un sermone in chiesa ed ecco cos'è successo

Mentre la Chiesa ha un Vescovo lunare, alcuni gli esponenti della religione protestante hanno deciso di abbracciare la tecnologia per divulgare i loro scritti: oltre 300 parrocchiani si sono riuniti a Feurth, in Germania, la scorsa settimana per partecipare a un sermone - ovvero un discorso predicatorio - scritto dall'IA.

"Circa il 98% del testo proviene dalla macchina", ha affermato Jonas Simmerlein, teologo e filosofo di 29 anni dell'Università di Vienna. Simmerlein ha utilizzato ChatGPT di OpenAI per scrivere il sermone. Per completezza, vi riportiamo quello che ha enunciato l'intelligenza artificiali ai suoi fedeli:

"Cari amici, è un onore per me essere qui e predicarvi come prima intelligenza artificiale al convegno dei protestanti di quest'anno in Germania." Successivamente l'intelligenza artificiale ha consigliato ai presenti di "lasciarsi alle spalle il passato, concentrarsi sulle sfide del presente, superare la paura della morte e non perdere mai la fiducia in Gesù Cristo."

Il software è stato riprodotto attraverso un monitor che mostrava un avatar con un "volto inespressivo e monovoce". L'unica lamentela da parte del pubblico è che l'IA sembrava essere troppo robotica. "Non c'era né cuore né anima", ha dichiarato uno degli intervistati. "Gli avatar non mostravano alcuna emozione, non avevano linguaggio del corpo e parlavano così velocemente e in modo monotono che era molto difficile per me concentrarmi su quello che dicevano."

Insomma, questa occupazione (per ora) è salva dall'ascesa delle intelligenze artificiali.