ChatGPT sta per tornare in Italia con più tutele per la privacy

Il 31 marzo 2023, il Garante per la Privacy ha bloccato ChatGPT in Italia, puntando i riflettori sulla tutela dei dati personali e sulla non totale trasparenza sulla loro raccolta da parte di OpenAI per il funzionamento della sua IA generativa.

Non è bastata, tuttavia, l'iniziale dichiarazione d'intenti di OpenAI, che si era detta pronta a rafforzare la privacy su ChatGPT, mentre una grande mano per smuovere le acque sulla situazione l'hanno data sicuramente le mosse successive.

Tra queste, per esempio, l'introduzione della modalità incognito su ChatGPT, ma la vera svolta è arrivata in queste ore grazie alle anticipazioni fornite da Il Sole 24 Ore che, da fonte anonima, ha annunciato il raggiungimento di un accordo tra le due parti.

ChatGPT dovrebbe tornare disponibile in Italia senza alcun tipo di blocco già il 28 o il 29 aprile 2023, in anticipo rispetto ai termini tracciati dal Garante italiano.

Oltre alla modalità incognito, che consente di escludere le proprie ricerche e conversazioni dalla raccolta dati per il training set di ChatGPT, il tool dovrà soddisfare altri requisiti tra cui la concessione del diritto di opporsi al trattamento dei dati personali sia per gli utenti che per i non utenti, oltre alla totale gestione dei dati raccolti, con possibilità di rettifica o eliminazione.