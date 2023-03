ChatGPT tuttofare: con RadioGPT ora lavora anche come DJ!

Dopo avervi mostrato i dati relativi all'impatto di ChatGPT sul lavoro in tutto il mondo, arriva ora la notizia dell'ingresso dell'intelligenza artificiale di OpenAI in un altro settore lavorativo che finora nessuno aveva preso in considerazione: quello delle radio. Grazie a RadioGPT, infatti, ChatGPT è diventata un DJ provetto.

La notizia arriva da Axios Cleveland, emittente locale dell'Ohio, che spiega che un'azienda locale, Futuri, ha lanciato di recente un prodotto chiamato RadioGPT, basato su ChatGPT e capace di effettuare tutte le operazioni che servono al mantenimento di una radio. Ma come può l'intelligenza artificiale di Futuri gestire un'emittente radiofonica in maniera completamente autonoma?

Ebbene, l'azienda spiega che RadioGPT si serve del nuovissimo GPT-4 di OpenAI, sfruttandone le capacità per eseguire una lunga serie di azioni e per creare tutti i programmi di una radio che si rispetti: l'IA infatti si occupa di utilizzare le chart per scegliere quale musica inserire nel palinsesto, operare i mix tra una canzone e l'altra, scrivere e recitare le previsioni del tempo e le notizie locali, nonché addirittura mettersi in contatto con gli spettatori da casa e parlare con loro.

Quello di Futuri non è un semplice esperimento basato sull'IA: al contrario, RadioGPT debutterà presto su 250 emittenti locali degli Stati Uniti e del Canada, grazie ad un accordo stretto con Alpha Media e Rogers Sports & Media. L'intelligenza artificiale dovrebbe essere attivata su queste stazioni radiofoniche entro la fine del mese di aprile.

Secondo il CEO di Futuri, Daniel Anstandig, il compito di RadioGPT è salvare le radio, un settore ormai in lento ma inesorabile declino da decenni, riducendone i costi e facendo da riempitivo tra una trasmissione e l'altra: "salveremo le radio, non competeremo con esse: ciò che vogliamo fare è aumentare la capacità delle stazioni di riempire la programmazione con più contenuti live e locali".