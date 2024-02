ChatGPT è più bravo degli umani a mentire, e potrebbe essere un problema

La capacità di ChatGPT di dire bugie meglio degli esseri umani potrebbe essere un problema, soprattutto se viene utilizzata per scrivere ricerche scientifiche. A svelarlo è stato un importante medico, che ha messo alla prova la capacità di ChatGPT di ricercare e publicare articoli medici.

Il test è stato effettuato da Melissa Kacena della Indiana University School of Medicine, che ha condotto la prova per capire chi sia più bravo a scrivere review articles.

Lo studio, in Current Osteoporosis Reports, è consistito nella divisione di nove studenti ed il programma d’IA in tre gruppi ed ha chiesto a ciascuno di questi di scrivere un articolo su un argomento diverso, secondo la seguente divisione:

Un gruppo ha lavorato autonomamente su determinati argomenti

ChatGPT ha lavorato sugli stessi argomenti associati al gruppo 1

Al gruppo 3 è stato chiesto di collaborare con ChatGPT

In questo modo è stato possibile analizzare tutti i diversi scenari, ed anche confrontare i tre tipi di articoli in termini di accuratezza, leggibilità ed uso del linguaggio.

Gli articoli redatti da ChatGPT sono risultati facili da leggere e scritti meglio degli umani, ma il 70% dei riferimenti erano errati in quanto mescolati da studi diversi o addirittura inventati. ChatGPT è risultato anche essere più bravo a livello di sintassi: ha utilizzato una grammatica migliore, ed utilizzava un linguaggio fiorito che però non era appropriato per le riviste scientifiche.

Nei risultati si legge che "ChatGPT è stato piuttosto convincente con alcune false dichiarazioni. Ha utilizzato la sintassi corretta e le ha integrate con le dichiarazioni veritiere in un paragrafo, quindi a volte non c'erano campanelli d'allarme. L’abbiamo scoperto solo perchè gli studenti riuscivano a capire bene i dati e perchè hanno verificato tutto. Solo così abbiamo rilevato le bugie”.

Sostanzialmente, quindi, ChatGPT non è risultato abbastanza pronto per scrivere articoli sulle riviste scientifiche, ma nonostante ciò i ricercatori osservano che con una programmazione e formazione adeguata potrebbe diventare uno strumento utile per i ricercatori.

Proprio di recente, OpenAI ha dato a ChatGPT la memoria, con una nuova funzione.