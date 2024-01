ChatGPT utilizzato per scrivere malware: ricercatori preoccupati

In un nuovo rapporto pubblicato da Kaspersky, i ricercatori mostrano preoccupazione per come ChatGPT sia diventato oggetto di discussione da parte degli hacker, che sui forum clandestini parlano di come il chatbot possa essere utilizzato per scrivere nuovi malware e su come possa essere utilizzato per campagne criminali.

I ricercatori osservano che nei forum più frequentati dagli hacker sarebbero presenti quasi 3000 post che trattano tale argomento, con il picco registrato a Marzo 2023.

Alisa Kulishenko di Kaspersky afferma che i criminali informatici parlano di vari utilizzi legati a ChatGPT: dal suo uso per scrivere codice malware all’elaborazione dei dati rubati, passando per l’analisi di file da dispositivi infetti ed altro. A preoccupare sono anche altri progetti IA alternativi, come XXXGPT e FraudGPT, ma anche jailbreak dei tool noti per sbloccare funzionalità aggiuntive e malevole.

Gli hacker però starebbero cercando di vendere o acquistare account ChatGPT a pagamento rubati.

Proprio qualche giorno fa, OpenAI ha bloccato alcuni chatbot creati con ChatGPT: uno di questi impersonava un candidato alle presidenziali americane. Proprio in vita dei prossimi importanti appuntamenti elettorali l’attenzione intorno ai sistemi d’IA è massima. Proprio per questo motivo, OpenAI ha pubblicato una serie di linee guida anti fake news per proteggere i processi elettorali.