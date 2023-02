ChatGPT viene già usato per truffare persone in cerca di soldi facili, attenzione!

Mentre ci sono utenti di Reddit che “rompono” ChatGPT, in rete stanno emergendo degli influencer truffatori che convincono i follower di poter utilizzare ChatGPT per guadagnare decine di migliaia di dollari in pochissimo tempo. Tra TikTok e altri social network, ormai i malintenzionati sono moltissimi.

Come riportato da The Verge, non bastavano gli influencer presunti esperti nel settore della finanza pronti a offrire guide fasulle per guadagnare facilmente online. Ora il trend è quello di creare e vendere delle pseudo-guide riguardanti ChatGPT per creare newsletter, scrivere libri, generare script e investire con l’aiuto dell’IA creata da OpenAI.

Questo fenomeno non è una grande sorpresa, a dire la verità: il lavoro di questo tipo di influencer è difatti quello di sfruttare l’hype e i trend del momento per massimizzare i profitti sfruttando gli ignari spettatori alla ricerca di soldi facili. Tra hashtag come “investi in te stesso” e “AI business” i canali su TikTok, Instagram e anche su Twitter stanno aumentando a dismisura, utilizzando spesso thumbnail “clickbait” per convincere le persone a seguire i loro consigli, rigorosamente a pagamento.

Sebbene non sia chiaro quanti soldi potrebbero avere guadagnato a oggi queste persone, è evidente che questi schemi stiano funzionando lato audience: ogni video raggiunge infatti decine di migliaia di views, se non centinaia su TikTok dove una semplice clip diventa virale in poche ore. Meglio quindi prestare molta attenzione ai video che si vedono online relativi a ChatGPT e ai “guadagni facili”: la truffa potrebbe essere dietro l’angolo.

A proposito del servizio di OpenAI, proprio ieri Google ha annunciato Bard, la sua risposta a ChatGPT.