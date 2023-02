ChatGPT vietato in Cina: 'è un pericolo per la sovranità nazionale'

Anche la Cina potrebbe presto avere un suo Chatbot, sviluppato da Baidu e basato su di un modello linguistico più avanzato di GPT-3. Mentre aspettiamo che questa IA venga svelata, però, arriva oggi la notizia che la Cina ha bloccato i servizi basati su ChatGPT in tutto il Paese, ritenendo l'IA di OpenAI "pericolosa per la sovranità nazionale".

Nello specifico, riporta GizmoChina basandosi su fonti asiatiche, il Governo di Pechino avrebbe imposto a tutte le compagnie attive sul territorio cinese di non offrire alcun servizio legato a ChatGPT nel Paese. Pechino avrebbe anche spiegato, tramite un post sul profilo Weibo ufficiale del Governo, che gli ufficiali governativi considererebbero l'IA di OpenAI "pericolosa per la sicurezza e la sovranità cinesi".

I timori cinesi riguardo a ChatGPT riguardano la capacità di diffondere disinformazione tramite le conversazioni, e potrebbero non essere del tutto infondati. D'altro canto, già si è molto parlato della capacità di ChatGPT di generare fake news a profusione, che ha preoccupato tanto OpenAI quanto diversi ricercatori indipendenti nel campo dell'intelligenza artificiale.

In realtà, però, dietro al ban di Pechino vi sarebbero anche altri timori, i quali andrebbero ben oltre la semplice capacità di diffondere disinformazione. Secondo la Cina, infatti, è possibile che ChatGPT si trasformi in un'arma per la propaganda americana e occidentale nel Paese, al punto da essere utilizzata dai Paesi rivali, Stati Uniti in primis, per la diffusione di notizie "false" sul territorio cinese.

Leggendo tra le righe delle dichiarazioni di Pechino, è possibile che quest'ultima tema la diffusione di motivi pro-democrazia e anti-autoritari tramite le risposte di ChatGPT agli utenti cinesi: d'altro canto, con un modello linguistico "allenato" da un pubblico occidentale, è possibile che le posizioni dell'IA nei riguardi del Governo cinese non siano così positive come la stessa Pechino vorrebbe.

Per questo stesso motivo, pare che la Cina si prepari a rispondere a ChatGPT con un'IA "nazionale": al suo sviluppo, oltre a Baidu, dovrebbero concorrere anche Tencent e Alibaba. Una volta completato, il "Chatbot cinese" dovrebbe essere offerto a tutte le compagnie che attualmente forniscono servizi basati su ChatGPT, che dovrebbero implementarlo come una sorta di sostituto di quest'ultima nei propri applicativi.