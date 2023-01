ChatGPT vietato nelle scuole pubbliche a New York: 'aiuta gli studenti a barare'

Le scuole pubbliche di New York City vieteranno l'accesso a ChatGPT per studenti ed insegnanti. La notizia è stata riportata dalla CNN ed è stata confermata anche da un funzionario governativo: si tratta del primo caso di questo tipo da quando il tool per l'IA è divenuto famoso.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa, alla base della decisione ci sarebbero le preoccupazioni sull'utilizzo dello strumento da parte degli alunni, i quali potrebbero avvalersi dell'intelligenza artificiale per barare ed imbrogliare, con ripercussioni negative sull'apprendimento.

"A causa delle preoccupazioni per gli impatti negativi sull'apprendimento degli studenti e le preoccupazioni relative alla sicurezza e all'accuratezza dei contenuti, l'accesso a ChatGPT sarà bloccato sulle reti e sui dispositivi delle scuole pubbliche di New York City" ha affermato Jenna Lyle, Deputy press secretary for the New York public schools. "Sebbene lo strumento possa essere in grado di fornire risposte rapide e semplici alle domande, non sviluppa capacità di pensiero critico e di risoluzione dei problemi, che sono essenziali per il successo accademico e per tutta la vita" continua nella nota la Lyle.

La scelta di New York City, che rappresenta uno dei primi grandi distretti scolastici ad adottare una stretta di questo tipo, potrebbe essere seguita anche altrove: anche il distretto scolastico di Los Angeles si è mosso per bloccare preventivamente il sito su tutte le reti e dispositivi, e lo stesso potrebbe avvenire anche per il distretto di South San Francisco che pur essendo conscio del potenziale di ChatGPT ancora non ha attuato un vero e proprio ban.

Un portavoce di OpenAI, dal suo canto ha fatto sapere che la società non vuole che "ChatGPT venga utilizzato per scopi fuorvianti nelle scuole o altrove, quindi stiamo già sviluppando mitigazioni per aiutare chiunque a identificare il testo generato da quel sistema".

Se volete farvi un'idea delle potenzialità, vi rimandiamo alla nostra chiacchierata con ChatGPT.