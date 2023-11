ChatGPT Voice ora è disponibile per tutti: si può parlare con ChatGPT da iOS ed Android

Nel giorno in cui Sam Altman torna in OpenAI, la società annuncia la disponibilità di ChatGPT Voice per tutti gli utenti e non solo per coloro che sono abbonati a ChatGPT Plus. Come suggerisce il nome, si tratta di una funzione che permette di parlare, letteramente, con il chatbot.

Non si tratta quindi di una novità assoluta, dal momento che ChatGPT Voice era stato annunciato lo scorso settembre con l’obiettivo di offrire un’esperienza d’AI differente. Grazie a questa feature, il chatbot si trasforma di fatto in un assistente virtuale con cui si può parlare per ottenere risposte alle proprie domande inviate sotto forma di prompt vocali.

Accessibile sia da iOS che da Android, ChatGPT Voice è accessibile facendo tap sull’icona con la forma delle cuffie presente in basso a destra nella schermata iniziale. Per potervi accedere è necessario installare l’ultima versione dell’applicazione.

Qualche settimana fa, OpenAI è stata costretta a bloccare le iscrizioni a ChatGPT Plus in quanto gli utenti sono troppi.