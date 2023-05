ChatGPT vs Bing, chi vince? I punti di forza e le debolezze delle due IA

Con l'arrivo di ChatGPT su Bing, sembra che l'allievo abbia superato il maestro: l'IA di Microsoft, implementata sul suo browser, viene considerata da molti persino più affidabile e responsiva di quella di OpenAI. Ma come è possibile? E soprattutto, quale delle due intelligenze artificiali è la migliore sul mercato?

In termini prettamente teorici, Bing ha un notevole vantaggio su ChatGPT, specie in versione "free". Come molti utenti dei due Chatbot sapranno, entrambi si basano sul medesimo Large Language Model, o LLM, chiamato GPT e sviluppato da OpenAI, implementato sul Chatbot di ChatGPT e poi utilizzato da Microsoft (che, lo ricordiamo, è tra i maggiori finanziatori di OpenAI).

Esistono diverse versioni di GPT in circolazione ma, al momento, le più utilizzate sono due: GPT-3.5 e GPT-4. Come i nomi lasciano intendere, GPT-4 è la release successiva a GPT-3.5, e in quanto tale, offre una qualità di dialogo migliore e delle informazioni più precise, nonché una serie di feature esclusive. Sfortunatamente, GPT-4 è disponibile solo per gli utenti di ChatGPT Professional, l'abbonamento a pagamento a ChatGPT: chi vuole "smanettare" con il Chatbot di OpenAI gratuitamente può farlo solo limitandosi a GPT 3.5.

Al contrario, Bing AI utilizza GPT-4 per tutti, in modo completamente gratuito. Sulla base di questo dato potremmo facilmente concludere che Bing AI sia nettamente meglio di ChatGPT, ma ci sbaglieremmo. In realtà, Microsoft ha implementato nel tempo dei sistemi di "difesa" di Bing AI, volti ad evitare che l'IA "impazzisca" su temi particolarmente delicati e ad impedire il sovraccarico dei propri server. Per questo, per esempio, le chat con Bing Chat sono limitate a 150 messaggi al giorno - un limite che su ChatGPT ovviamente non esiste.

Inoltre, sembra che Bing Chat sia più "abile" nella scrittura di risposte brevi, puntuali e concise, mentre ChatGPT riesce a dare risposte più lunghe senza contraddirsi o commettere errori logici. Tuttavia, l'IA di Microsoft ha anche un altro importante vantaggio: essa può infatti effettuare ricerche sul web per rispondere alle domande degli utenti. ChatGPT, invece, rappresenta ancora un'esperienza "offline", senza possibilità di cercare informazioni su Internet.