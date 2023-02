Un ChatGPT in Whatsapp, Messenger ed Instagram: così l'IA rivoluzionerà Facebook

A pochi giorni dall’annuncio di LLaMA di Meta, l'amministratore delegato del gruppo Mark Zuckerberg ha annunciato che la società è al lavoro su un "nuovo gruppo di prodotti di alto livello" per integrare l'IA nei suoi servizi utilizzati a livello mondiale da miliardi di persone.

Il CEO ha spiegato che il team messo su dalla compagnia inizialmente si soffermerà sullo sviluppo di strumenti creativi, ma l’obiettivo a lungo termine è creare “personaggi basati sull’IA che possano aiutare le persone in vari modi”.

Appare quanto mai chiaro che Zuckerberg non voglia restare a guardare il successo di ChatGPT e con questo progetto intende implementare in Whatsapp e Facebook Messenger un chatbot in grado di aiutare le persone o le aziende ad offrire assistenza clienti o supporto post vendita.

La rivoluzione Meta basata sull’IA passa anche attraverso la sperimentazione di filtri e formati pubblicitari basati sull’IA per Instagram insieme ad “esperienze video e multimodali”. Axios spiega che il progetto sarà guidato dall’ex dirigente Apple Ahmad Al-Dahle,, che riporterà al Chief Product Officer Chris Cox.

I tempi del lancio non sono noti, ma non sorprende che sempre più aziende stiano puntando sull’IA alla luce del successo di ChatGPT. Proprio qualche ora fa è emersa la notizia che anche Elon Musk starebbe pensando di sviluppare una sua IA ed avrebbe già contattato alcuni ingegneri e ricercatori per formare un team.