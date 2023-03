ChatGPT e Whisper possono essere integrati nelle app: OpenAI rilascia le API

OpenAI ha annunciato la disponibilità delle nuove API per gli sviluppatori che intendono integrare ChatGPT e Whisper nelle loro app, pagando una tariffa in base all’utilizzo.

Le API di ChatGPT, chiamate “gpt-3.5-turbo” sostituiscono le precedenti API LLM “tex-davinci-003” ed hanno un prezzo di 0,002 Dollari per 1.000 token equivalenti a circa 750 parole. OpenAI spiega che si tratta di un pacchetto circa 10 volte più economico dei modelli GPT-3.5 esistenti, ottenuto “attraverso una serie di ottimizzazioni a livello di sistema che ci ha permesso di ottenere una riduzione dei costi del 90% per ChatGPT da dicembre” si legge nel post pubblicato sul blog ufficiale di OpenAI.

Tra i primi a sfruttare queste API figura Snapchat che proprio qualche ha annunciato il bot My API, a dimostrazione di come ormai l’utilizzo di questi kit sia in crescita.

L’API di Whisper si basa sul modello whisper-large-v2 open source ed ha un prezzo di 0,006 Dollari al minuto. Questa accetta input nei formati MP4, MP3, MP4, MPEG, MPGA, WAV e WEBM ed è in grado di tradurre audio in testo ed effettuare trascrizioni a velocità paragonabile a quella degli esseri umani anche di fronte a tracce audio più complesse.

OpenAI ha anche spiegato che, per fare fronte alle preoccupazioni sulla privacy, è stata modificata la policy interna che prevede ora la conservazione dei dati per un periodo di 30 giorni per coloro che utilizzano le API.

Il download può essere effettuato direttamente dal sito di OpenAI.